Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Akseki Kara yolunun 29. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdurrezzak Y. yönetimindeki 07 YRP 52 plakalı hafif ticari araç Huğlu Mahallesi yakınlarında Nevzat O. idaresindeki 42 AYT 03 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Havva A. ve Songül A. yaralandı. Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.