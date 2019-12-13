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Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.


Kaza, Konya Adana Karayolunun 26. kilometresi Karapınar ilçesi Akören Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.A. idaresindeki 42 EKP 66 plakalı hafif ticari araç ile Suriye uyruklu M.E.A.'nın kullandığı 42 MB 73 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 6'sı Suriye uyruklu olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli ve Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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