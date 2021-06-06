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Hafriyat kamyonu sürücülere zor anlar yaşattı

Konya’da seyir halindeki hafriyat yüklü kamyondan yola saçılan toz sürücülere zor anlar yaşattı.

Konya'da seyir halindeki hafriyat yüklü kamyondan yola saçılan toz sürücülere zor anlar yaşattı.


Olay, dün 11.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Adana çevre yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüklü olarak seyir halinde bulunan 42 DJB 36 plakalı kamyonun kasasından etrafa toz ve kum halinde parçalar dağıldı. Zaman zaman toz bulutu halinde saçılan kum, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücünün nereye kadar bu şekilde gittiği bilinmezken, olay anı cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hafriyat yüklü kamyonun kasasından kumların toz bulutu halinde etrafa saçıldığı görülüyor.

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