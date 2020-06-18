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Halasını başından vuran şüpheli mısır tarlasında yakalandı

Konya’da tartıştığı halasını kendisini eve almadığı gerekçesiyle başından vurarak ağır yaralayan şahıs, mısır tarlasında yakalandı.

Konya'da tartıştığı halasını kendisini eve almadığı gerekçesiyle başından vurarak ağır yaralayan şahıs, mısır tarlasında yakalandı.


Olay, dün saat 14.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen hala D.G. (47) ile yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen yeğeni H.G. (19) arasında eve almadığı gerekçesiyle tekrar tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.G., pencereden bakan halası D.G.'ye tüfekle rastgele ateş açarak başından ağır yaraladıktan sonra kaçtı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan D.G. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.



Mısır tarlasında yakalandı


Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin çalışmalarıyla şüpheli 5 kilometre uzaktaki bir mısır tarlasında yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelinin olayda kullandığı tüfek ise köpek kulübesine bulundu. Şüpheli H.G. daha sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Emniyete götürülen H.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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