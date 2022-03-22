Halk ozanı Aşık Veysel, Hüyük'te ölüm yıldönümünde unutulmadı

Konya'nın Hüyük ilçesinde, ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, ebediyete intikal edişinin 49. yıldönümünde düzenlenen programda anıldı.

Hüyük Durmuş Akkuş Anadolu Lisesi ve Yunus Emre Ortaokulu işbirliğiyle Hüyük Kültür Etkinlikleri Salonunda düzenlenen programda, müzik öğretmeni Orhan Yiğit tarafından Aşık Veysel'e ait türküler solo ve öğrenciler tarafından da koro halinde seslendirildi. Türkçe öğretmeni Hasan Demirel ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Turan Er, halk ozanı Aşık Veysel'in yaşamını tüm kesitleriyle anlatırken, türkülerinin hikayelerinin de anlatıldığı sunumlar gerçekleştirdi. Programda kürsüye gelen İlçe Kaymakamı Hasan Çimer de, programın hazırlanmasında emeği geçen idareci, öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti. Çimer, bu tür programların önemine işaret ederken, devamını beklediklerini belirtti.

Programı Kaymakam Çimer'in yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Maden, daire amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaşlar katıldı.