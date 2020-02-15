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Hapis cezası bulunan şüpheli, kardeşinin kimliğiyle muavinlik yaparken yakalandı

Konya’da 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kardeşinin kimliği ile şehirler arası yolcu otobüsünde muavinlik yaparken yakalandı.

Konya'da 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, kardeşinin kimliği ile şehirler arası yolcu otobüsünde muavinlik yaparken yakalandı.


Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli illerde hırsızlık olayına karışan ve verilen hükmü yerine getirmemek suçundan aranması olan Rıza T.'nin (33) şehirler arası yolcu otobüsünde muavin olarak çalıştığını belirledi. Şahsın çalıştığı otobüsün Konya Otogarına uğrayacağını belirleyen Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Ekipleri güvenlik önlemi aldı. Otogara giren otobüs polis kontrolünde durdurularak muavin Rıza T. yakalandı. Kimlik kontrolünde kendisine çok benzeyen ve askeri personel olduğu öğrenilen kardeşinin kimliğini veren şahıs, Rıza T. olmadığını iddia etti.


Gözaltına alınan şüpheli Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek ifadesi alınırken Rıza T. olduğunu itiraf etti. Hakkındaki işlemler tamamlanan şahıs Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. Hastane girişinde, "Buradaki uygulamanın hepsi gün gelecek zaman görecek İbrahim bekle beni" diyen şahıs 11 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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