Harameyn Fotoğraf Sergisi Ramazan Ayı boyunca Selçuklu Kongre Merkezi'nde

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesince yapılan Panorama Mekke-i Mükerreme Projesi kapsamında, Harameyn Fotoğraf Sergisi bu yılda aynı manevi atmosferiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde Ramazan ayı boyunca sevenleriyle buluşacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Selçuklu Belediyesi tarafından geçen yıl Ramazan ayına özel olarak gerçekleştirilerek açılışı yapılan ve büyük ilgiyle karşılanan Panorama Mekke-i Mükerreme Projesi, "Harameyn Fotoğraf Sergisi" bu yıl da Ramazan ayında da Harameyn sevgisini gönülden hissedenler için Selçuklu Kongre Merkezi'nde sergilenecek. Fotoğraf Sanatçısı Orhan Durgut'un objektifinden Mekke ve Medine'nin en güzel 70 fotoğrafının yer aldığı sergi Ramazan Ayı boyunca ziyaret edilebilecek.

Mekke ve Medine'nin 70 fotoğrafı sergileniyor

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, projeler yürüten Selçuklu Belediyesinin önemli çalışmalarından olan Panorama Mekke-i Mükerreme Projesi, “Harameyn Fotoğraf Sergisi” ile tüm Konyalıların ve Konya'ya gelen misafirlerin büyük beğenisini kazandı. Bu kapsamda yeniden Ramazan ayında sergiye açılan eserler ziyaretçilere sunuldu. Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut tarafından; Mekke ve Medine kentlerinde çekilen fotoğraflar ve bu fotoğraflara ait bilgilerin yer aldığı “Harameyn Fotoğraf Sergisi” İslam'ın ibadet anlayışı ve inanç dünyasının en önemli unsuru olan Hac ibadetinin gerçekleştiği kutsal beldelerin görsellerinden oluşan 70 adet fotoğraf ve bunlara ilişkin bilgiler içeriyor.

Özellikle kutsal topraklara gitmeyi çok arzulayıp henüz gidemeyenler için bir nebze bu duygularına tercüman olacak “Harameyn Sergisi” Ramazan ayı başlangıcından bitimine kadar 13:00-18:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.