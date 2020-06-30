İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Harman yerinde leyleklerin böcek nöbeti

Konya’nın Ahırlı ilçesinde hasat edilen tarlalara gelen leylekler, harman sırasında ortaya çıkan böcekleri topluyor.

Konya'nın Ahırlı ilçesinde hasat edilen tarlalara gelen leylekler, harman sırasında ortaya çıkan böcekleri topluyor.


Tarlasında ekili olan fiği hasat ederek desteler halinde toplayan çiftçi Abdullah Güzel, patoz ile harman yaptığı sırada fiğ destelerinin altından çıkan böcekleri tarlaya gelen leylekler topluyor. Fiğ destelerini patoza atan çiftçi Güzel, “Leylekler harman sırasında tarlaya geliyor. Tarlada desteler halinde topladığımız fiği patoza attığımızda altından böcekler çıkıyor. Leylekler de fiğ destelerinin altında kalan böcekleri yiyerek besleniyorlar” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.