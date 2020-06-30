Harman yerinde leyleklerin böcek nöbeti

Konya'nın Ahırlı ilçesinde hasat edilen tarlalara gelen leylekler, harman sırasında ortaya çıkan böcekleri topluyor.

Tarlasında ekili olan fiği hasat ederek desteler halinde toplayan çiftçi Abdullah Güzel, patoz ile harman yaptığı sırada fiğ destelerinin altından çıkan böcekleri tarlaya gelen leylekler topluyor. Fiğ destelerini patoza atan çiftçi Güzel, “Leylekler harman sırasında tarlaya geliyor. Tarlada desteler halinde topladığımız fiği patoza attığımızda altından böcekler çıkıyor. Leylekler de fiğ destelerinin altında kalan böcekleri yiyerek besleniyorlar” dedi.