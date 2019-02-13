Hasan Angı ve Başkan Altay Güneysınır'da bir araya geldi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı; Güneysınır Belediye Başkanı İsmail Özcan, Güneysınır Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir, AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Kahraman ve MHP Güneysınır İlçe Başkanı Yüksel Koyun ile birlikte Güneysınır'da vatandaşlarla buluştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Güneysınır Kültür Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Başkan Altay, Güneysınırlıların her seçim döneminde AK Parti'ye çok yoğun destek verdiğini belirterek, “Hayırlı bir yola çıktık. Biz birer dava insanıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi geleceğe hazırlamak için gece-gündüz demeden koşturuyoruz. Şimdi yeni bir dönemin başlangıcındayız. Burada mevcut belediye başkanımız var, belediye başkan adayımız var. Bizden önce görev yapanlar var. Şimdi biz varız. Ama hepimizin ortak anlayışı halka hizmet hakka hizmettir. Bunun için çalışıyoruz bunun için gayret ediyoruz” dedi.

Büyükşehir'den Güneysınır'a 45 milyon lira yatırım

1990'lı yıllara atıfta bulunan Başkan Altay, Belediyeciliği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiklerini ifade ederek, “2014 yılında yeni bir atılım dönemi başladı ve Yeni Büyükşehir Yasası çıktı. O zaman biz meydanlarda yeni Büyükşehir Yasası'nın ne kadar önemli olduğunu, ne yenilikler getirdiğini, özellikle merkezin dışındaki ilçelerimizde ne kadar önemli yatırımların geleceğini anlatıyorduk. Muhalefet de meydanlarda Büyükşehir Yasası'nın uygulanamayacağını, özellikle de Konya'da asla uygulanamayacağını söylüyorlardı. Aradan 5 yıl geçti. Büyükşehir Belediyesi olarak Güneysınırımız'a tam 46 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bunun içinde prestij caddeler, şu anda içinde bulunduğumuz bina olan Şehir Konağı, kültür merkezi, yeni pazar yeri, alt yapı hizmetleri dahil. Ama yetmez. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım. Yeni başarı hikayeleri oluşturmak lazım. Bunun için buradayız” diye konuştu.

"Cumhur İttifakı ile ülkemiz için güçlerimizi birleştirdik"

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Cumhur İttifakıyla daha güçlü bir Türkiye'nin kapılarının aralanacağını kaydederek başladığı konuşmasına, “Yakaladığı tüm sinerjiyi ülkenin sıçraması için kullanacak, Türkiye üzerinde hain emelleri olanlara fırsat vermeyecek bir birliktelik geçtiğimiz genel seçimlerde yol buldu ve başarıya ulaştı. Yerel seçimlerde de Cumhur İttifakımızın devamı niteliğinde liderlerimiz kararını verdiler. 31 ilçemizde tek adayla bu seçimleri yürütme kararı aldılar. 26 ilçede AK Parti, 5 ilçede de MHP adaylarıyla bu seçime hazırlanıyoruz. Büyükşehirde de Uğur İbrahim Altay kardeşimiz bu ittifakın adayı. Ona sahip çıkacağınıza olan inancım tam" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Angı, “5 yıldır, gece gündüz demeden koşturmuş bir belediye başkanımız var, tüm meclis üyeleriyle beraber. Güneysınırımızın bir sorunu olduğunda bunu nasıl çözebiliriz, kendi imkanları yetmediği yerlerde Büyükşehirle bunu nasıl yürütürüz, kamu kaynaklarıyla yapılacaksa bakanlıklarımızın yürüteceği projelerse bunun neresinden destek veririz diye çaba sarf ettiler. Çok güzel işler yaptılar. Allah onlardan razı olsun” ifadelerini kullandı.

"AK Parti çalınmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacak"

Güneysınır Belediye Başkanı İsmail Özcan, Türkiye'de belediyecilik denilince, hizmet denilince akla ilk AK Parti belediyeciliğinin geldiğini vurgulayarak, Büyükşehir Yasası'nın en başarılı uygulayıcısının da Konya Büyükşehir Belediyesi olduğuna dikkat çekti. AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kahraman da 31 Mart mahalli seçimlerinde AK Parti'ye en yüksek oyun Güneysınır'dan çıkması için sıkılmadık el, çalınmadık kapı, dokunmadık gönül bırakmayacaklarını dile getirdi.

Kendilerine tevdi edilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye aday olduğunu söyleyen Güneysınır Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir ise, “Cumhurbaşkanımızın koyduğu gönül belediyeciliği vizyonuyla hemşerilerimizle gönül koridoru oluşturarak Türkiye ve Konya rekoru kırmak suretiyle 18 mahallemizde çalışacağız, gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı; Güneysınır Belediye Başkanı İsmail Özcan, Güneysınır Belediye Başkan Adayı Ahmet Demir, AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Kahraman ve MHP Güneysınır İlçe Başkanı Yüksel Koyun ile birlikte Güneysınır'da esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla istişarelerde bulundu.