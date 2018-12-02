Hasan Angı'dan Dünya Engelliler Günü mesajı

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, "Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hızla büyüyen, çalışkan ve dinamik bir nüfusa sahip olan ülkemizin, bir dünya gerçeği engelli nüfus oranı da mevcuttur. Engelli vatandaşlarımızın sosyal hayatta birçok ihtiyacı çözüm beklerken AK Parti iktidarları döneminde çok büyük reformlar yapıldı. İhmal edilen ve görmezden gelinen engelli vatandaşlarımızın sosyal yaşamdaki ihtiyaçlarını önemseyen AK Parti hükümetleri, toplumda yer alma hakkını önemseyerek kanuni yasal düzenlemeler yaparak ihmal edilmişliğin önüne geçti. Sosyal devlet ilkesini baz alan AK Parti engellilerimizin çağdaş ülkelerdeki gibi sosyal hizmet ve güvenceye kavuşmasını sağladı. Özürlüler kanunu ile birlikte engellilerimizin iş hayatında daha etkin yer almalarını sağladık ve özel sektörlerde özürlü istihdamını teşvik edici hatta zorlayıcı kanunlar çıkardık. Önce insan politikasını önemseyerek, eşit haklara sahip olması gereken engellilerimizi de topluma kazandırdık. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bütün toplumumuzu, bu alanda daha sorumlu davranmaya, daha yüksek bir hassasiyet göstermeye ve özürlülük sorununun çözümüne katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşlarımız ve tüm dünyadaki engelliler için hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerine yer verdi.