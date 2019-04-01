Hasan Angı'dan teşekkür mesajı

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarının ilan edilmesinin ardından AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, bir teşekkür mesajı yayımlandı. Başkan Angı mesajında, “Bir yerel seçimleri daha geride bıraktık. Milletimiz sandığa giderek iradesini ortaya koydu. Konya Büyükşehirler içinde Cumhur İttifakına en yüksek destek veren büyükşehir oldu. Cumhur İttifakı olarak 31 ilçemizin 28'inde başarılı olduk. Milletimizin verdiği karar hepimizin başının üstündedir. Seçimleri kazanan tüm belediye başkan adaylarımıza başarılar diliyorum. Önümüzdeki 5 yılda ilçelerimize, şehrimize güzel hizmetlerde bulunmalarını Yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. İnşallah uyum içinde ekip ruhuyla güzel işlere imza atacaklardır. Yeni dönemde gönül belediyeciliği Konya'da en verimli şekilde hayat bulacaktır. Cumhur İttifakına desteklerinden ötürü tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Sandık başında görev yapan kardeşlerimize, kampanya döneminde sahada bizimle birlikte koşan mahalle temsilcilerimize, bize gönül vermiş üyelerimize, evlerini, iş yerlerini bizlere açan kıymetli hemşehrilerimize; ilçe başkanlarımızın şahsında tüm ilçe teşkilatlarımıza, ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızın tüm başkan ve yönetimlerine teşekkür ediyorum. Milletvekillerimiz seçim döneminde sahada bizimle birlikteydiler. Başta Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta olmak üzere tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Konyamızı şereflendiren ve çalışmalarımıza katkı sağlayan başta Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey olmak üzere, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca Beye, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Beye, Ulaştırma Bakanımız Mehmet Cahit Turhan Bey ve tüm bakanlarımıza yakın ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü de Cumhurbaşkanımıza sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da coşkulu bir mitingi bizlere yaşattılar. Valimizden, Emniyet Müdürümüze, Jandarma Komutanımıza, Seçim Kurulu Başkanlarımıza ve üyelerine teşekkür ediyoruz. Seçim çalışmalarımızın kamuoyuna aktarılmasında medya mensuplarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Seçim sonuçlarının ülkemize, şehrimize ve ilçelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.