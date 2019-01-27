Hasan Kılca: “Karatayımızı hep birlikte yöneteceğiz”

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, esnaf ve vatandaşlarının fikirlerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek, “Yeni dönemde de Karatayımızı hep birlikte yöneteceğiz" dedi.

AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, İstanbul Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek istişarelerde bulundu. AK Parti Karatay İlçe Başkan Yardımcısı Ali Yeşilyurt, İlçe Sekreteri Serhan Oğuz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Yahya Ak ve Ahmet Danış ile Karatay ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri de esnaf ziyaretlerinde Hasan Kılca'ya eşlik etti.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Yerel Yönetimler Seçimleri için parti olarak startı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, milletvekilleri, belediye başkanları ve adayların yanı sıra tüm teşkilat mensuplarının katılımıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatan AK Parti Karatay Belediye Başkan Adayı Hasan Kılca, çalışmalarına esnaf ziyaretleriyle sürdürdüklerini belirtti.

“31 Mart akşamı zafere ulaşacağız”

Hasan Kılca, “Konya'da ticaretimizin önemli bir yeri olan İstanbul Caddesi üzerindeki esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Onların hem taleplerini alıyoruz hem de fikirlerini dinleme imkanımız oluyor. Hemşehrilerimizin düşünceleri bizler için önemli ve inşallah yeni dönemde de Karatayımızı tevazu, samimiyet ve gayretle hep birlikte yöneteceğiz. 31 Mart akşamına kadar bizler durmadan dinlenmeden gece gündüz çalışacağız ve inşallah 31 Mart akşamı da zafere ulaşacağız” diye konuştu.