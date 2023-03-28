Hasan Kılca: “Karatay'ın güzelliğine güzellik katıyoruz”

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi tarafından yapımına geçtiğimiz aylarda başlanan “Karatay Gül Bahçesi”nde sona yaklaşıldı.

Doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle her zaman ön planda olan Karatay Belediyesi, hayata geçen özgün ve yeni birçok projesi sayesinde ise günden güne ilçenin çehresi değişiyor. 2019'da şehre Karatay Lavanta Bahçesi'ni kazandıran Karatay Belediyesi, Karaaslan Üzümcü Mahallesinde 13 bin 700 metrekarelik bir alana kurduğu “Karatay Gül Bahçesi”nin yapımını da büyük oranda tamamladı. Gölgelikli salıncak, gül şemsiyesi, gazebo, gül takı, travers yürüyüş yolları, gül ağaçları ve daha birçok objenin yer alacağı Karatay Gül Bahçesi'nin yaz aylarında güllerin açmasıyla birlikte vatandaşların ziyaretine açılmış olacak. Tamamlandığında renkleri ve kokularıyla Karatay Lavanta Bahçesi'nin ardından ilçenin yeni cazibe noktası olması planlanan Karatay Gül Bahçesi'nde ilk gül fidanları da toprakla buluşmaya başladı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, toplamda 50 bin adet ve 160 farklı türden gülün ekileceği Karatay Gül Bahçesi'ndeki son çalışmaları ve projede gelinen noktayı yerinde inceledi.

“Karatay'ın güzelliğine güzellik katıyoruz”

Karatay Gül Bahçesi'ni tamamlamak üzere olduklarını belirten Başkan Hasan Kılca, ilçeye kazandırdıkları bu yeni projelerinin Karatay'ın güzelliğine farklı bir güzellik katacağını söyledi. Hasan Kılca, “Karatayımızı güzelleştirmeye devam ediyoruz. 2019'da hayata geçirdiğimiz ve yerli yabancı on binlerce misafirimizi ağırladığımız Karatay Lavanta Bahçesi projemizin ardından şimdi de aynı bölgeye Karatay Gül Bahçesi kuruyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz bahçemizde yoğun bir çalışma yürütüyor. Bahçemizi büyük oranda tamamladık ve ilk fidanlarımızı da toprakla buluşturmaya başladık. İlçemizi Lavanta'nın ardından şimdi de Gül kokusu saracak. Çalışmalarımızı kısa süre içerisinde tamamlayacağız ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte Karatay Gül Bahçemizi vatandaşlarımızın ziyaretine açacağız” ifadelerini kullandı.