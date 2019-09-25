Hasan Paşa İmaret Cami restorasyonunda son aşamaya gelindi

Ecdat yadigarı eserlerin restorasyonu kapsamında düzenleme çalışmalarına başlanılan Konya'nın Akşehir ilçesindeki Hasan Paşa İmaret Camisi'nde son aşamaya gelindi.

Restorasyon ve tamirat çalışmalarında son aşamaya gelindiğinin altını çizen Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç, “Bu camimiz özellikleri itibariyle Osmanlı döneminin Akşehirimizdeki tek örneklerinden, tek kubbeli ve özel örneklerinden olan bir camimiz. Restorasyon çalışmaları geçtiğimiz dönemlerde de üç beş sefer yapılmasına rağmen şu andaki restorasyonda en geniş şekliyle ele alınmıştır. Caminin hem içinde tezyinat ağırlıklı restorasyonlarını yapıyoruz, hem elektrik, aydınlatma gibi işleri var. Hem de bahçesi, müştemilatları dahil en geniş bir şekilde restorasyon ve onarım işlerini yapıyoruz. Onarım ve restorasyon işleri beş yıla yaklaştı. Bu gecikmenin en büyük sebeplerinden birisi zaman içerisinde değişik dönemlerdeki yapılan müdahalelerin tespitleri, araştırmalarından dolayı ve bunlarla ilgili projelendirmeler. Bunların Kültür ve Tabiat Varlıklarından karar safhaları ile bağlantılı olarak gecikmeler maalesef olabiliyor ki bu camide de maalesef oldu. Ama şu anda en son kubbe ile ilgili bir projemiz kalmıştı, o projemiz de Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna iletildi. İnşallah önümüzdeki Cuma günü yapılacak kurul kararında bu karar alınır ve eksik ya da fazlasıyla 3 ay gibi bir süre içerisinde caminin restorasyonunu bitireceğimizi ümit ediyorum. Caminin halılarını da yenileyeceğimiz için bunların dokunması da olacağından belki 15-20 gün gibi sarkmalar olabilir. Şu an itibariyle camimizin ne yapılacağı, neler olacağı konusunda bir eksiğimiz kalmadı. Son projesinin kurul kararını bekliyoruz. O da çıktığı takdirde inşallah en kısa zamanda tamamlayıp ibadete açacağız” dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise yaptığı açıklamada, Hasan Paşa İmaret Camisi'nde sürdürülen restorasyon çalışmalarının uzaması nedeniyle zaman zaman vatandaşların belediye, müftülük ve vakıflar bölge müdürlüğüne eleştiri geldiğine değindi. Restorasyon işlerinin iğne oyası yapar gibi zor olduğunu belirten Akkaya, “İğneyle kuyu kazar gibi zahmetli ve uzun süreçli işler. Akşehirimizde başka eserlerde de gerek belediye olarak gerekse de Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz aracılığıyla bir çok restorasyon yaptık. Burada uzamasının nedeni Vakıflar Bölge Müdürümüzün de belirttiği gibi içindeki tezyinat ile ilgil. Kendi orijinal dönemine ait bir tezyinat değil, farklı dönemlerde yapılmış birkaç çeşit tezyinatlar vardı. Onlarla ilgili yapılan her bir çalışma kurula giriyor, kurul farklı farklı üniversitelerden çalışma istedi, hangisi uygulansın, yapılsın diye. Ondan dolayı bu süreç uzadı. Bu son hazırlanan kubbe tezyinat projesi kurula sunuldu. Cuma günü de inşallah kurulda görüşülecek. Eğer kuruldan onay alırsa inşallah restorasyon çalışmaları ortalama üç ay gibi bir sürede tamamlanacak. Sonrasında halı vesaire gibi eksikliklerinin tamamlanmasıyla inşallah camimiz ibadete açılır duruma gelecek. Gerçekten biraz uzadı, vatandaşımız sabırsızlanıyor, ama içindeki tezyinatları kazıyarak ortaya çıkardıkça gerçekten muhteşem eserler göründü. Takribi 3 ya da 4 ay sonra inşallah camimizde ibadet imkanına kavuşmuş olacağız. Akşehirimizdeki tek Osmanlı eseri olan bu camimizin bir diğer önemi de Tarık Buğra'nın romanında ele aldığı Küçük Ağa lakaplı İstanbullu Hoca'nın milli mücadele döneminde bu camimizde vaazlar vererek halkı milli mücadeleye davet etmesidir. Bu bakımdan da ayrı bir önem taşımaktadır” diye konuştu.

Konya Vakıflar Bölge Müdürü İbrahim Genç'e Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ve Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Kardaş'ta eşlik etti.