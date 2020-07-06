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Hasta yavru yaban keçisi koruma altına alındı

Konya’da, yaylada bitkin vaziyette ve hasta olarak bulunan yavru yaban keçisi koruma altına alındı.

Konya'da, yaylada bitkin vaziyette ve hasta olarak bulunan yavru yaban keçisi koruma altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, Ahırlı ilçesindeki Çatayağı Yaylasında bir kişi tarafından hasta durumda ve bitkin vaziyette bir yavru yaban keçisi bulunduğunun bildirilmesi üzerine verilen adrese gitti. Milli park ekipleri, yavru yaban keçisini muayene ve tedavisinin yapılması için Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi ilgililerine teslim etti. Yavru yaban keçisinin tedavisi ve bakım sürecinin son bulmasının ardından tekrar tabiata salınacağı belirtildi.

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