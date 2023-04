Hastalıklı dokular sanat eserine dönüştü

Aysuhan Okay, incelediği hastalıklı mide, uterus, prostat, deri, testis, tiroit gibi dokuların mikroskobik görüntülerini hayal gücüyle sanat eserine dönüştürdü. Dr. Okay'ın eserlerinden oluşan fotoğraf sergisi hastanede açıldı.

Konya Numune Hastanesi Aysuhan Okay, meslek hayatı boyunca incelediği hastalıklı dokuların mikroskobik görüntüleriyle sanatla ilgili eserler ortaya koyuyor. Mikroskoptan aldığı görüntüleri hayal gücüyle işleyen Dr. Aysuhan Okay, bilgisayar ortamına aktardığı görüntülere ufak eklemeler yaparak onlara estetik kazandırıyor. Dr. Okay, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle de bugüne kadar ortaya çıkardığı sanat eserlerinden 65 adet fotoğrafın yer aldığı sergi açtı. Konya Numune Hastanesi'nde açılan fotoğraf sergisinden elde edilecek gelir depremzede üniversite öğrencilerinin eğitimi için bağışlanacak.

“Meslek hayatım boyunca birikimlerimi fotoğrafa dökmeyi istedim”

Dr. Aysuhan Okay, 1-7 Nisan Kanser Haftası nedeniyle ‘Teşhisten Sanata Patolojinin Büyülü Dünyası' adlı sergiyi açtıklarını söyledi. Her insanın bir hikayesi olduğunu, kendisinin de onlardan biri olduğunu belirten Dr. Okay, "Materyalim; mikroskop, mesleğim, cep telefonu kamerası, doku örnekleri ve hayallerim. Meslek hayatım boyunca birikimlerimi fotoğrafa dökmeyi ve bunların kalıcı olmasını istedim. Bu serginin en güzel tarafı ise gelirinin ülkemizde yakın zamanda yaşanan deprem felaketinden etkilenen üniversite öğrencilerinin eğitimine bağışlanacak olmasıdır. Sergimiz 65 adet fotoğraftan oluşmaktadır. Mide, uterus, prostat, deri, testis, tiroit dokularına ait örnekler var. Tüm fotoğraflar orijinal doku ve orijinal renktedir, sadece bazılarına hayal ederek dijital ortamda küçük eklemeler yaptım” dedi.

Sergiyi ziyaret eden Numune Hastanesi Eğitim Birim Sorumlusu Hemşire Olcay Güngör de, “Sergi çok güzel. Doktorumla aynı hastanede çalışıyor olmak da güzel bir duygu. Mesleki tecrübesini sanat alanına da taşımış. İnanılmaz keyifli bir sergi olmuş. Emeklerine sağlık, teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Numune Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Feyza Alp ise, “Sergiyi çok beğendim, çok ilginç buldum. Bilimle sanatın bir araya getirilmesi çok hoşuma gitti. Hayal gücü ortaya konmuş. Hiç böyle bir şeyi tasavvur etmemiştim. Çok beğendim” diye konuştu.

Serginin açılış kurdelesini İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve Numune Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Halil Ekrem Akkurt, Dr. Aysuhan Okay ile birlikte kesti. Serginin açılışına hastane yöneticileri ve çalışanları da katıldı.