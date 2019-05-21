İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastane bahçesinde yaralı bulunan Puhu Kuşu koruma altına alındı

Konya’nın Akören ilçesinde hastane bahçesinde yaralı vaziyette bulunan Puhu Kuşu tedavi altına alındı.

Konya'nın Akören ilçesinde hastane bahçesinde yaralı vaziyette bulunan Puhu Kuşu tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesinde, sağlık personeli tarafından devlet hastanesi bahçesinde uçamayan bir yaralı kuş bulunduğu bilgisinin haber verilmesi üzerine adrese gitti. Milli Parklar ekipleri, yaralı kuşun Puhu Kuşu olduğunu tespit ederek tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.