Hastane bahçesinde yaralı bulunan Puhu Kuşu koruma altına alındı

Konya'nın Akören ilçesinde hastane bahçesinde yaralı vaziyette bulunan Puhu Kuşu tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Akören ilçesinde, sağlık personeli tarafından devlet hastanesi bahçesinde uçamayan bir yaralı kuş bulunduğu bilgisinin haber verilmesi üzerine adrese gitti. Milli Parklar ekipleri, yaralı kuşun Puhu Kuşu olduğunu tespit ederek tedavisinin yapılması için Karatay Hayvanat Bahçesi Veteriner Hekimliğine teslim etti. Yaralı kuşun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi