Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi pandemi nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Antalya'daki hastane randevusundan dönerken uyuşturucu ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Seydişehir Antalya yolu üzerinde, Antalya'daki hastane randevusundan dönen H.G. idaresindeki 42 ADK 524 plakalı otomobili durdurarak, araçta arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramada 57 gram eroin ile 2 gram kokain ele geçirilirken, H.G. gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.