İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastanedeki yangın tatbikatı gerçeğini aratmadı

Konya’nın Ereğli İlçe Devlet Hastanesinde AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Konya'nın Ereğli İlçe Devlet Hastanesinde AFAD, UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katılımıyla gerçeği aratmayan yangın tatbikatı gerçekleştirildi.


Hastane afet ve acil durum planı kapsamında Ereğli Devlet Hastanesi personeline verilen eğitimin ardından AFAD, UMKE, itfaiye ekiplerinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Senaryo gereği hastane genelinde çıkan yangın sonrası hastane sağlık personelleri hasta tahliyesi ve yaralıları kurtarmaya başladı. Bu esnada hastanenin bir bölümünde de yangın başladı. İtfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek alevleri söndürmeye çalıştı. Kanlar içerisinde kalan yaralılar, sedyelerle hastaneden çıkartılarak ambulanslarla başka hastanelere taşındı. Tatbikattan haberi olmayan vatandaşlar ise bir anda çalmaya başlayan sirenler, hastane bahçesine gelen ambulans ve itfaiye araçları karşısında tatbikatı şaşkınlıkla izledi. Tatbikat, senaryoya göre başarıyla tamamlandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.