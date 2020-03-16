İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastaneyi terk edenler bulunup geri getirildi

Konya’nın Seydişehir ilçesinde korona virüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde korona virüs şüphesi ile izolasyonlu odaya alındıktan sonra hastaneyi terk eden 3 kişi, polis ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak tekrar hastaneye getirildi.


Olay, Seydişehir İlçe Devlet Hastanesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Irak'tan geldiği öğrenilen aynı aileden E.B., N.B. ve Ş.B. rahatsızlanmaları üzerine dün Seydişehir Devlet Hastanesine başvurdu. Yapılan muayenenin ardından üç kişi korona virüs şüphesi ile izolasyon odasına alınarak Konya'ya sevk edilmek üzere çalışma başlatıldı. Konya'ya sevk edilmeyi bekleyen E.B., N.B., Ş.B. bilinmeyen bir nedenle izolasyon odasından çıkarak hastaneyi terk etti. Sevk olacak üç kişinin odada olmadığını fark eden çalışanların ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yaklaşık yarım saat sonra bulunan 3 kişi ambulans ile tekrar Seydişehir Devlet Hastanesine getirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.