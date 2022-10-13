Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi ve KOP Çocuk Kütüphanesi eğitime değer katıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesine kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebinde yeni eğitim yılı hummalı bir şekilde devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından yeni neslin donanımlı bir şekilde yetişmesi adına eğitim hayatına kazandırılan ve önemli bir örnek teşkil eden Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi ve KOP Çocuk Kütüphanesi yeni eğitim döneminde de veli ve çocukların yoğun ilgisiyle eğitimlerine devam ediyor. Her iki eğitim merkezi de eğitimde farkındalık oluşturan öğrenme ortamları ile çocukları geleceğe emin adımlarla hazırlıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesine kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebinde eğitimler sürüyor. 5 eğitim atölyesi ve bir etkinlik alanından oluşan Çocuk Mektebinde 136 öğrenci eğitim alıyor. Elif-Ba, oyun ve hoşça vakit geçirme, el becerileri ve sanat ile sahne sanatları atölyelerinden oluşan mektepte çocuklar dini eğitimin yanı sıra gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerde de bulunuyorlar. 2021-2022 eğitim yılında 4-6 yaş grubunda 135 öğrenci, ilkokul ve ortaöğretim grubunda 118 öğrenci ile toplamda 253 öğrencinin eğitim aldığı külliyeden 2022-2023 eğitim yılında ise 4-6 yaş grubunda 136 öğrenci, hanımlar grubunda 140 öğrenci ile toplamda 276 öğrenci ders almakta.

Çocukların küçük yaşta kütüphane ve kitapla tanışmalarını sağlamak amacıyla Selçuklu Belediyesi ve KOP idaresi tarafından kurulan KOP Çocuk Kütüphanesi, her yıl 4 - 10 yaş aralığındaki ilkokul öğrencilerini ağırlıyor. Öğrencilerin kitap ile buluşmalarını sağlayan kütüphane, kitaplıkların yanı sıra birçok oyun alanı ile çocukların kabiliyetlerini geliştirmelerine imkan sağlıyor. Kütüphaneye gelen çocuklar oyun oynuyor, kitap okuma yerlerinde kitap okuyor ve sahne senin alanında şarkılar söyleyip; çeşitli gösteriler yapabiliyorlar. KOP Çocuk Kütüphanesinde geleneksel Türk oyunları, bireysel okuma alanları, drama, resim, müzik, boyama ve masal anlatıcılığı etkinlikleri, çocukların yeteneklerine göre sanatsal eğitimler alabilecekleri, görme engellilerin elektronik ortamda ve canlı olarak masal dinleyebilecekleri alanlar yer alıyor. KOP Çocuk Kütüphanesinden bugüne kadar 20 binin üzerinde öğrenci faydalandı.

"Çocuklarımıza değer vermeye onlara imkanlar sunmaya devam edeceğiz"

Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi ve KOP Çocuk Kütüphanesinde yeni eğitim dönemi faaliyetlerinin başladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Çocuklarımızın çağın şartlarında tam donanımlı, kültürel dokumuza uyumlu ve ahlaklı bireyler olarak yetişebilmeleri için eğitime yapılan yatırım büyük önem taşıyor. Selçuklu Belediyesi olarak bu amaç doğrultusunda çocuklarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine imkan sağlarken onların daha modern, daha konforlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için fiziki altyapının geliştirilmesine önemli katkılar sunuyoruz. İlçemize kazandırdığımız Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi ve KOP Çocuk Kütüphanesinden bugüne kadar binlerce çocuğumuz faydalanma imkanına kavuştu. Çocuklarımıza gereken önemi verdiğimiz zaman, gereken değeri verdiğimiz zaman onların yapamayacakları hiçbir şey yok. O yüzden biz çocuklarımıza güveniyoruz, onları seviyoruz. Onlara değer vermeye, onlara gereken şartları sağlamaya devam edeceğiz" dedi.