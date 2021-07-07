Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi'ne kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi'nde ilk ders zili çaldı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Hacıkaymak Mahallesi'ne kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi'nde eğitimler başladı. 5 eğitim atölyesi ve bir etkinlik alanından oluşan Çocuk Mektebi'nde 60 öğrenci, 4 eğitmenden dini eğitim alıyor. Elif-Ba, oyun ve rekreasyon, el becerileri ve sanat ile sahne sanatları atölyelerinden oluşan mektepte çocuklar dini eğitimin yanı sıra gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetlerde de bulunuyorlar.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Müftüsü Doç Dr. Ali Öge, yaz döneminde 4-10 yaş grubuna özel oluşturulan atölyelerde eğitim alan çocuklarla bir araya geldi. Eğitim sınıflarını gezen Başkan Pekyatırmacı ve Müftü Öge çocuklarla sohbet ederken, eğitmenlerden de çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Mimari yapısı ile de bölgesine değer katan ve içerisinde yer alan eğitim ve sosyal donatı alanlarının yanı sıra camisiyle de bir külliye niteliğindeki tesis, her yaştan insanın faydalanmasına da imkan sağlayacak. Külliye içerisinde Millet Kıraathanesi ve Hanımlar Lokali de bulunuyor.

“Çocuklarımız burada daha donanımlı hale gelecek”

Tesisin eğitim anlamında Türkiye'ye örnek bir proje olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bulunduğu yerde adeta bir mahalle külliyesi olan cami merkezli ve tüm yaş gruplarına hizmet verecek, çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımların ve yaşlıların yürüme mesafesinde erişim sağlayıp hizmet alabileceği merkezimiz 4-6 yaş grubu okul öncesi çocuklarımıza Çocuk Mektebi ile hizmet vermeye başladı. Eğitimde yeni bir uyanışa vesile olacak güzel projelerimizden bir tanesi olan Hatice Hatun Külliyesi ve Çocuk Mektebimizde çocuklarımız dini eğitimlerini alırken atölyelerde el becerilerini geliştirecek, sanat ve sahne sanatları eğitimi alarak hayata farklı bir pencereden bakmayı öğrenecekler. Çocuklarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine imkan sağlarken, daha modern, daha konforlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için fiziki altyapının geliştirilmesine önemli katkılar sunuyoruz ve bundan sonra da bu anlayışla yeni projeler üretmeye devam edeceğiz inşallah. Ayrıca bu eserimizin mahallede komşuluk ve hemşehrilik bağlarının güçlenmesine de vesile olacağına inancımız tam” dedi.