Hatice Hatun Külliyesi yoğun ilgi görüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin okul dışı öğrenme ortamlarında ortaya koyduğu örnek eserlerden sadece bir tanesi olan Hatice Hatun Külliyesi'ne mahalle sakinlerinin yoğun ilgisi sürüyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından şehrin eğitim ve sosyal yaşamına kazandırılan Hatice Hatun Külliyesi çocukların eğitim hayatına farklı bir pencere açıyor. Külliye içerisinde yer alan dersliklerde 4-6 yaş aralığındaki çocuklar manevi değerlere uygun olarak verilen eğitimlerle nitelikli bir şekilde geleceğe hazırlanıyor. Hatice Hatun Külliyesi'nde Millet Kıraathanesi ve Hanımlar Lokali de mahalleliden yoğun ilgi görüyor. Millet Kıraathanesi'ndeki etütlerden faydalanan öğrenciler de hizmetlerden oldukça memnun. İki adet 500 metrekarelik bina ve bir camiden oluşan ve donatılarıyla Hacıkaymak Mahallesi'nde hizmet veren külliye her yaştan kullanıcısının yüzünü güldürüyor.

“Hatice Hatun Külliyesi Çocuk Mektebi donanımlı nesiller yetiştiriyor”

Selçuklu Belediyesi'nin okul dışı öğrenme ortamları markalarından bir tanesi olan Hatice Hatun Külliyesi okul öncesi çocuklara manevi değerlere bağlı, nitelikli eğitim imkanı sunuyor. Külliye içerisinde yer alan Çocuk Mektebi ve Kur'an Kursu okul öncesi 4-6 yaş grubunu geleceğe değerlerinden kopmadan hazırlıyor. Çocuk Mektebi Külliyesi'nde “Elif” Atölyesi, “Ba” Atölyesi, El becerileri Atölyesi (ahşap), Kıssahan Atölyesi (kütüphane, drama), Oyun ve Rekreasyon Atölyesi (zeka oyunları) yer alıyor. Bu fonksiyonları ile öğrencileri iyi ve kaliteli insan olma yolunda geleceğe hazırlayan külliye velileri de unutmuyor ve yılın belli dönemlerinden veli-öğrenci ekseninde eğitimler de veriyor. Yıl boyunca yoğun bir ilgi ile nitelikli bir eğitim veren Hatice Hatun Çocuk Mektebi Külliyesi'nden 2018-2019 eğitim öğretim yılında bin 540, 2020-2021 eğitim öğretim yılında bin 604, 2021-2022 eğitim öğretim yılında ise 3 bin öğrenci yararlandı.

“Eğitimde marka eserler üretmeye devam edeceğiz”

Hatice Hatun Külliyesi'nin mahallede çocukları önceleyerek her yaştan insanın bir arada olduğu ve birlikte vakit geçirdiği örnek bir mekan olarak hizmete sunduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Belediye olarak okul dışı öğrenme ortamlarının çocuklarımızın eğitimlerine sunduğu katkıdan yola çıkarak hizmete kazandırdığımız Hatice Hatun Külliyesi'nde okul öncesi çocuklarımızı manevi değerlerimize ve geleneklerimize bağlı olarak geleceğe hazırlıyoruz. Külliyemizde küçük yaştaki çocuklarımız temel dini bilgiler, yaşam becerileri noktasında kendilerini geliştirirken dijital çağla entegrasyonunu da almış oldukları eğitimle sağlamış oluyorlar. Hatice Hatun Külliyesi'nde tasarlanan atölyelerin yeni bir neslin uyanışına ve gelişimlerine katkı sunacağına, geleceğin Türkiye'sinde, kendine yabancı olmayan nesiller yetiştireceğine olan inancımız tam. Selçuklu Belediyesi olarak bu gaye istikametinde çocuklarımızın bilgi, beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesine imkân sağlamaya devam ederek onların daha modern, daha konforlu ortamlarda eğitimlerini sürdürebilmeleri için fiziki altyapının geliştirilmesine önemli katkılar sunan çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.