Hava ambulansıyla nakledilen hasta: “Eskiden at arabasıyla geliyorduk hastaneye, şimdi devletimiz bizi helikopter ile getiriyor”

Konya'nın Kulu ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ilk müdahalesinin ardından helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi. Konya Şehir Hastanesinde ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, “Eskiden at arabasıyla geliyorduk hastaneye, şimdi devletimizi biz helikopter ile getiriyor" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu ilçesinde inşaatta sıva ustası olarak çalışan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, çalıştığı sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Mesai arkadaşları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istendi. Adrese sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hukkaş Kurt, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tetkik sonucunda kalp krizi geçirdiği anlaşılan Kurt için Konya İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter ambulans istendi. Kulu Şehir Stadına inen helikopter ambulansa taşınan hasta, Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada ameliyata alınan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, sağlığına kavuştu.

Konya Şehir Hastanesinde ameliyat olduktan sonra sağlığına kavuşarak taburcu olan 66 yaşındaki Hukkaş Kurt, "İnşaatta çalışıyordum. Kalp krizi geçirmişim. Yanımdakiler 112 Acil Çağrı Merkezini aramışlar. Ben kendimde değildim. Allah devletimize zeval vermesin. Eskiden at arabasıyla geliyorduk hastaneye, şimdi devletimiz bizi helikopter ile getiriyor" dedi.