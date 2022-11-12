Havaların soğumasıyla hastalıklara deva sakatata ilgi artıyor

Konya'da havaların soğumasıyla birlikte insan sağlığına faydası olan büyük ve küçükbaş hayvanların sakatatlarına ilgi artıyor.

Konya'da özellikle kış aylarında vatandaşların tercih ettiği sakatat, zengin vitamin ve mineral içeriği dolayısıyla "doğal antibiyotik" olarak da tanımlanıyor. Kentin tarihi Bedesten Çarşısı'ndaki Kadınlar Pazarı olarak bilinen Melike Hatun Çarşısı sokaklarındaki işletmelerde özenle hazırlanan kelle, paça, ciğer, yürek, böbrek ve işkembe gibi sakatatlar müşteriler için hazırlanıyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan sakatat hazırlama telaşı, akşama kadar devam ediyor.

"Suyu ayrı faydası oluyor, etinin ayrı bir faydası oluyor"

İçeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren bir besin olarak bilindiğini aktaran sakatat satıcısı Murat Bezirgancı, "Havaların soğumasıyla bizim işlerimizde de hareketlilik başlar. Son zamanlarda balık ve tavuğun bu ürünlere göre fiyatlarının yükselmesi bizim sakatat ürünlerine rağbeti arttırdı. Bizim fiyatlarımız geçen yıla oranlandığı zaman aynı seviyelerde. Henüz zam yapmadık, bu nedenle işlerimizde artmaya başladı. Kış aylarının gelmesiyle birlikte en çok tüketilen ürünlerimiz kelle paça ve pöç. Çünkü, bu ürünler düdüklüde pişirildiği zaman kemiğinden ayrılarak suyu ayrı faydası oluyor, etinin ayrı bir faydası oluyor. Bu pişirilen ürünün suyu daha çok vitaminli ve daha çok faydalı. Eti ise ayrı tüketiliyor. Pöç dediğimiz ürün dananın kuyruk kısmından çıkan bir bölümdür, daha çok lezzetli ve daha çok faydalıdır" dedi.

"Türkiye'de en güzel tutulan ürünlerden birisidir"

Sakatatın birçok rahatsızlıklara faydalı olduğunu anlatan Murat Bezirgancı, "Sakatat Türkiye'de en güzel tutulan ürünlerden birisidir. Ciğerimiz zaten her kesimde bilindiği üzere tutulan ve tüketilen bir üründür. Pişirildiğinde çok lezzetli ve faydalıdır. Paça ve kelleye baktığımızda kış aylarında en çok tüketilen ürünler arasında. Bu ürün ise hem eti, hem suyu protein olarak tüketiliyor. Tüm vücuda jel gibi yayılan bir besin kaynağı olduğu biliniyor. Sakatat deyince kış aylarında daha fazla tüketilen bu ürün, genel olarak da birçok üründen daha faydalı olarak görülür" şeklinde konuştu.

Son olarak sakatat tüketicilerine uyarılarda bulunan Bezirgancı, "Fiyatlara bakacak olursak dana böbreğimiz 20 lira, dana yüreğimiz 40 lira, ciğerimiz 70 lira. Genel olarak baktığımız zaman 20 ile 70 lira arasında dönüyor fiyatlarımız. Bu da vatandaşlarımız için oldukça cazip halde şu an. Bu ürünleri alan vatandaşlarımız belli bir yerden alışveriş yapması lazım ve sakatat satışı yapan iş yerlerini tercih etmelerini öneriyoruz. Nedeni ise bize gelen ürünler günlük gelir" diye konuştu.