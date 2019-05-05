Hayatta Olmaz filminin Akşehir galası yapıldı

Konya Akşehirli oyuncu ve yönetmen Emre Çaltılı'nın çekimlerinin büyük kısmını Akşehir'de gerçekleştirdiği ‘Hayatta Olmaz' isimli komedi filminin Akşehir galası yapıldı.

Çekimleri Akşehir, Afyonkarahisar ve Konya'da gerçekleştirilen filmin başrol oyuncusu Emre Çaltılı, filmde dayı karakterini canlandıran Nurullah Çelebi ile birlikte Akşehir Kültür Merkezi'nde bulunan iki salonda gerçekleştirilen galaya katıldı. Film gösterimi öncesi katılan herkese teşekkür eden Çaltılı, filmin yapımında emeği geçen başta Akşehir Belediyesi olmak üzere tüm kişi ve kurumlara da teşekkür etti. Filmin hikayesinin tamamen Akşehir'de geçtiğine ve bir Akşehir filmi olduğuna değinen Çaltılı, “Küfürsüz komedi olarak şu anda en çok izlenen film olduk. Hikayesi, oyuncuları, müzikleri, afiş tasarımı ve birçok yönüyle Akşehirli hemşehrilerimin katkısı ile çekilen bu filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Filmimiz önümüzdeki günlerde pek çok yurt dışı sinemalarda da gösterime başlayacak ve Akşehirimizin tüm güzelliklerini herkes izlemiş olacak” diye konuştu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da yaptığı konuşmada, Akşehir'den böylesine yetenekli ve başarılı gençlerin çıkmasıyla gurur duyduklarını belirterek, Emre Çaltılı'ya bundan sonraki sanat yaşamına daha büyük başarılarla devam etmesi temennisinde bulundu. Başkan Akkaya, filmin yönetmeni ve başrol oyuncusu Emre Çaltılı ile oyuncu Nurullah Çelebiye birer plaket takdim etti.

Konuşmaların ardından ‘Hayatta Olmaz' filmi izlendi. Türkiye'deki sinemalarda büyük ilgi gören filmin sonunda salonu dolduran davetliler Emre Çaltılı'yı alkışlayarak, tebrik ettiler. Yönetmenliğini, senaristliğini ve başrol oyunculuğunu Emre Çaltılı'nın üstlendiği filmde Ceyhun Fersoy, İnan Ulaş Torun, Ceyhun Yılmaz, Tuğba Melis Türk, Selin Sezgin, Nurullah Çelebi ve Muhittin Korkmaz gibi ünlü isimler yer alıyor.

Akşehir Kültür Merkezi'ndeki galaya Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir ilçe protokolü ile çok sayıda davetli katıldı.