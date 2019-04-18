Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması'nda ödüller verildi

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 31 ilçedeki ortaokullara yönelik düzenlenen Haydi Bil Bakalım Bilgi Yarışması'nın şehir finalinde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesinin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında 31 ilçedeki ortaokullara yönelik düzenlediği “Haydi Bil Bakalım” isimli bilgi yarışmasının şehir finali yapıldı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki yarışmanın finalini öğrencilerle birlikte izleyerek heyecanlarına ortak oldu.

Yarışmadaki amacın birinci, ikinci, üçüncü çıkarmak olmadığını kaydeden Altay, asıl amacın çocukların Konya'yı daha yakından tanımaları, bilgilerini ölçmeleri, yeni dostluklar kurmaları ve yarışmanın heyecanını yaşamaları olduğunu söyledi. Başkan Altay, “Haydi Bil Bakalım yarışmaları Büyükşehir Belediyesinin bir geleneği haline geldi. Çocuklarımız için iyi bir aktivite oluyor. Paydaşımız İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Medeniyet okulu kapsamında düzenlediğimiz bu program çocuklarımızın geleceği için önemli bir hatıra oluyor” ifadelerini kullandı.

Yarışmanın birincisi kura ile belirlendi

Büyük heyecana sahne olan yarışmanın finalinde Ereğli Dumlupınar Ortaokulu, Çumra Merkez Atatürk Ortaokulu ve Ilgın 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri mücadele etti. Ereğli Dumlupınar Ortaokulu ile Ilgın 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu sorulan bütün sorulara doğru cevap verdiği için eşitlik bozulmaması nedeniyle kural gereği birinci kura çekimi ile belirlendi. Öğrenciler tarafından çekilen kura sonucunda Ilgın 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu yarışmanın birincisi oldu.

Okullar ödüllendirildi

Yarışmada birinci olan okulun öğrencileri dört adet bisiklet kazanırken, öğrenciler birincilik kupasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın elinden aldı. Yarışmayı ikinci olarak tamamlayan Ereğli Dumlupınar Ortaokulu da dört adet tabletle ödüllendirildi. İkincilik ödüllerini İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş verdi. Kol saati kazanan üçüncü Çumra Merkez Atatürk Ortaokulunun ödüllerini ise Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selim Büyükkarakurt verdi. Finale kalan okullara birer dizüstü bilgisayar verilirken; birinci ve ikinci olan öğrenciler, ayrıca Kudüs gezisi ile ödüllendirilecek.