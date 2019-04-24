Haydi Konuş Bakalım Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet Okulu Projesi kapsamında düzenlenen “Haydi Konuş Bakalım” isimli liseler arası münazara yarışmasının il finali gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen final programının ödül töreninde konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Kürsüde olan tüm gençlerimizin birinciliği hak ettiğini düşünüyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüzün şahsında tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyorum. Hem yarışmacılarımız hem aileleri için ve salonu dolduran gençlerimiz için unutulmayacak bir hatıra kaldı. Önemli bir kişisel gelişim de kazanılıyor. Gençlerimiz ne kadar donanımlı olduklarını gösterdi” ifadelerini kullandı.

Konya genelinde 210 lisenin katıldığı ve eleme usulüyle iki ilçenin finale kaldığı yarışmada Kulu Anadolu Lisesi “Medya Toplumu Yönlendirir”, Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi de “Toplum Medyayı Yönlendirir” başlıklarıyla yarıştı. Jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirmede yarışmanın birincisi Kulu Anadolu Lisesi olurken şampiyon öğrencilere ödüllerini Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay verdi. İkinci olan Karapınar İbrahim Gündüz Anadolu Lisesi, ödülünü Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük'ün elinden alırken üçüncü olan Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne de ödülünü İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Servet Altuntaş verdi. Yarışmada birinci olan öğrenciler bisiklet kazanırken, ikinci olanlara tablet, üçüncü olanlara ise kol saati verildi. Ayrıca finale kalan okullara birer dizüstü bilgisayar hediye edildi.