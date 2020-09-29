Hayırseverin bağışıyla tablet alındı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan emekli Hasan Ercan, emekli maaşının tamamına yakınını bir ilkokul öğrencisine tablet bilgisayar alınması için bağışladı.

Alınan tablet bilgisayar Kaymakamlıkta ilçe yöneticileri ve kurum amirleri ile hayırsever emeklinin de katıldığı programda ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Nisa Davarcı'ya teslim edildi. Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir yaptığı konuşmada, hayırsever emekli 71 yaşındaki Hasan Ercan'a eğitime yaptığı katkılardan dolayı sonsuz teşekkür ettiğini belirtti. Ülke genelinde olduğu gibi eğitime destek kampanyasının Beyşehir'de de sürdüğünü belirten Kaymakam Özdemir, aylık 2 bin 120 lira emekli maaşı olan Ercan'ın bir süre önce kendilerini ziyaret ederek çektiği emekli maaşının 2 bin lirasını Beyşehir'de ikamet eden ihtiyaç sahibi bir kız çocuğuna tablet alınmak üzere bağışladığını belirterek, “Eğitime destek kampanyalarında okul binası ve kütüphane yapanlar var, araç hediye edenler var. Bu tablet de özellikle bu dönemde bir okul yapımından daha fazla kıymetli geliyor bize. Çünkü Hasan amcamız emekli maaşını alıyor ‘2 bin 120 liranın 120 lirası bize kalsın' diyerek bize teslim etti. Tabletin değeri 2 bin lira. Bir okul yapsaydı da bizim için aynı değerdeydi. Kendisine şükranlarımızı, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kızımıza inşallah hayırlı olur, başarılar diliyoruz. Dileriz ki, uzaktan eğitim de salgınla birlikte kısa zamanda biter. Beyşehir'de bu bağış ilklerden oldu, biz de bu hassas yaklaşımını örnek alarak belediye başkanımızla, diğer arkadaşlarımızla birlikte Beyşehir Organize Sanayisine el etmek suretiyle yine ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik bir kampanya başlatarak inşallah tablet dağıtmayı planlıyoruz. Bu tablet bağışı, bunun için de bir meşale, kıvılcım oldu” dedi.

Emekli Hasan Ercan da, bu bağışı yaparken özellikle ihtiyaç sahibi bir kız çocuğu olmasını istediğine vurgu yaparken, “Çünkü, sabahleyin biz hepimiz baba olarak evlatlarımızı annelerimize teslim edip evden ayrılıyoruz. Yani, anne yetiştiriyor çocuklarımızı. Bir anne de okuyup tahsilli kültürlü olursa, onun yetiştireceği evlatlar bir başka oluyor. Bu ülkenin kalkınması için özellikle annelerin kültürlü ve tahsilli olması çok önemli. Televizyon izlerken böyle bir kampanya olunca içimden geldi, kaymakam beyin yanına tabiri caizse koşarak geldim ve alınacak tabletin ihtiyaç sahibi bir kız çocuğuna verilmesini istedim, hayırlı olsun. Kız çocuğumuzun gözünden de başarılı olacağını okuyorum” diye konuştu.

Gazi İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Eylül Nisa Davarcı ise tablet hediye eden hayırsever ile tüm büyüklerine teşekkür ederek, “Buradaki herkese teşekkür ediyorum” dedi. Davarcı, yöneltilen sorular üzerine ise, gelecekte hukuk okumak istediğini belirterek, “Anayasayı öğrendikten sonra da Cumhurbaşkanı olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından hayırsever, öğrenciye tabletini başarı dileğinde bulunarak verdi.