Hayırseverlerin yaptırdığı Yatılı Hafızlık Kur'an kursunda devir teslim töreni

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, hayırseverler tarafından yaptırılan Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu hizmet binası düzenlenen törenle Diyanet İşleri Başkanlığına devredildi.

Hamidiye mahallesi, Yeşilyurt semtinde hayırsever işadamları Aziz Ceylan ve Ali Aydın tarafından yaptırılan hizmet binasının devir teslim töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Beyşehir İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, hayırseverlere teşekkür ederek, Diyanet işleri Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile geliştirdiği hafızlık projesi hakkında bilgi verdi. Bu projenin ilçede 2 yıldır devam ettiğini belirten Müftü Kükrek, "Biz müftülük olarak Kur'an kursu adı altında iki tane kurs işletiyoruz. Birisi Eşrefoğlu Kız Kur'an Kursu, ikincisi ise Necip Fazıl Orta Okulu bünyesinde bulunan Necip Fazıl Erkek Hafızlık Kursu. Bizim hafızlık kurslarımızda 55 tane kız öğrenci, 50 tane erkek öğrencimiz bulunmaktadır. 2021 yılında 10 kız öğrencimiz hafızlık diploması aldı. 1 erkek öğrencimizde hafızlık sınavına hazırlanıyor. Şu soğuk günde kalplerimizi ısıtan, gönüllerimizi ısıtan, Aziz Ceylan ve Ali Aydın abilerimizin yapmış olduğu bu iyilik hareketini gerçekleştirdiklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Hayırsever işadamı Aziz Ceylan ise, konuşmasında yapılan bina hakkında bilgi vererek, “1. Kat eğitim, 2. Kat yatakhane, 3. Kat çok amaçlı salon, bodrum ise yemekhane olarak hizmet verecek. Bu tesiste yetişecek hafızlarımızın şimdiden, vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.

Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir de, günümüzde Müslüman gençliğin dini eğitim alacağı tesislerin yetersiz olduğunu çok rahatlıkla söyleyebileceklerini belirterek, "Eğer biz yeni neslin dini eğitim alacağı tesisleri kuramazsak; bu gençlerimiz bu çocuklarımız başka fikirlere sahip olacaklar ve cehaletin içine gireceklerdir. Bu önemli kurumların yapımına katkı sağlayan Aziz Ceylan abimiz ve Ali Aydın abimize öncelikle şükranlarımızı iletirim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından binanın devir teslim evrakları imzalanarak, mülkiyeti ve sorumluluğu Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredildi. Sonrasında hayırseverlere plaketleri takdim edildi.