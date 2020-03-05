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HAYTAP'dan Akşehir Belediyesine teşekkür ziyareti

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri Konya’nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya’yı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili teşekkür etti.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) temsilcileri Konya'nın Akşehir İlçe Belediye Başkanı Salih Akkaya'yı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili teşekkür etti.


Ziyarette, HAYTAP Basın Sözcüsü Şule Baylan ve Ilgın HAYTAP Temsilcisi Ebru Cumbul, Başkan Salih Akkaya'ya Akşehir Belediyesinin sokak hayvanları konusunda yapmış olduğu çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Sizlerin ziyaretleri önem taşıyor. Sizler doğruyu ve doğru çerçevesinde daha neler yapılabilir diye çaba sarf ediyorsunuz. Aynı amaç doğrultusunda güzel çalışmalar, faydalı projeler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizler Konya Büyükşehir Belediyesi ile ortak kısırlaştırma çalışmaları yapmaktayız. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre aşılarını küpelerini yaptığımız sokak hayvanını yasa gereği tedavisi bittikten sonra aldığımız noktaya bırakmak zorundayız. Vatandaşlarımız bizlere ‘barınaklara toplayın, götürün' diye şikayetlerde bulunuyor. Fakat barınak kanunen yasak, kanunun bize izin verdiği sadece kısırlaştırıp alınan yere bırakmak. Bizler de bu kapsamda titiz bir şekilde üreme sorununun önüne geçmeyi planlamaktayız. Fakat biz belediye olarak bu titiz çalışmayı yürütmemize rağmen, maalesef çevre beldelerden yabancı köpekler Akşehir ilçe sınırlarına bırakılıyor. Bu kısırlaştırma konusunda tüm ilçeler aynı titizlikle çalışmalıdır” dedi.


Ziyaret sonrasında HAYTAP yetkilileri ile Belediye Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız ve Temizlik işleri Müdürü Orhan Uyar; Akşehir'deki kısırlaştırma ünitesini, besleme noktalarını, kedi evlerini kapsayan bir gezi yaparak yapılan çalışmaları anlattı.

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