Hayvan hırsızları tutuklandı

Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde 7 ayrı ahırdan yaklaşık 60 koyun hırsızlığı olayları üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde ikamet eden A.Y., M.A.K. ve O.P. çaldıkları iddia edilen hayvanlarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve hırsızlık suçlarından sevk edildikleri Cihanbeyli Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

İşlemlerin ardından jandarma ekipleri hayvanları sahiplerine teslim etti.