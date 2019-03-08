İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hayvan hırsızları tutuklandı

Konya’nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Konya'nın Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde küçükbaş hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 25 Şubat - 6 Mart tarihleri arasında Cihanbeyli ve Kulu ilçelerinde 7 ayrı ahırdan yaklaşık 60 koyun hırsızlığı olayları üzerine araştırma başlattı. Yapılan çalışmada Kulu ve Cihanbeyli ilçelerinde ikamet eden A.Y., M.A.K. ve O.P. çaldıkları iddia edilen hayvanlarla birlikte yakalandı. Şüpheliler, suç işlemek amacı ile örgüt kurmak ve hırsızlık suçlarından sevk edildikleri Cihanbeyli Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.


İşlemlerin ardından jandarma ekipleri hayvanları sahiplerine teslim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.