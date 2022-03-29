Hazırlık maçı: Türkiye: 2 - İtalya: 3 (Maç sonucu)

A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İtalya’ya 3-2’lik skorla mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı, özel maçta karşılaştığı İtalya'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada Hakan'ın ceza yayı önü sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği serbest vuruştu kaleci Donnarumma topu son anda kornere çeldi.
64. dakikada Hakan'ın sol kanattan kullandığı kornerde arka direkte Kaan topa gelişine vurdu ancak kaleci Donnrumma topu kontrol etmeyi başardı.
69. dakikada sağ kanattan gelişen İtalya atağında Zaccagni'nin ortasını arka direkte Biraghi indirdi. Kale önünde boş pozisyondaki Raspadori yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
83. dakikada Türkiye'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Çağlar'ın kale önüne kafayla indirdiği topu tamamlayan Serdar farkı bire indiren golü kaydetti. 2-3
85. dakikada Cengiz'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya müsait pozisyondaki Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Donnrarumma köşeye giden topu son anda kornere çeldi.
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Enea Jorgji, Dojando Myftari, Ilir Tartari
Türkiye: Altay, Ozan ? (Kaan dk. 9), Merih, Çağlar, Mert, Dorukhan (Salih dk. 62), Hakan (Taylan dk. 77), Rıdvan (Berkan dk. 62), Cengiz, Kerem (Serdar dk. 62), Enes (Doğukan dk. 77)
Yedekler: Sinan, Uğurcan, Zeki, Caner, Orkun, Umut
Teknik Direktör: Stefan Kuntz
İtalya: Donnarumma, De Sciglio, Acerbi, Chiellini (Bastoni dk. 76), Biraghi, Pessina (Sensi dk. 76), Cristante (Locatelli dk. 76), Tonali, Zaniolo (Zaccagni dk. 46), Scamacca (Belotti dk. 88 ?), Raspadori (Bonucci dk. 89 ?)
Yedekler: Sirigu, Gollini, Pellegrini, Joao Pedro, Emerson, Barella
Teknik Direktör: Roberto Mancini
Goller: Cengiz (dk. 4), Serdar (dk. 83) (Türkiye), Cristante (dk. 35), Raspadori (dk. 39 ve 69) (İtalya)
Sarı kartlar: Zaniolo (İtalya), Mert (Türkiye)