İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hazreti Mevlana Anısını özel Rumi Treni oluşturuldu

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya’ya geliş yıldönümü anısına oluşturulan Rumi Treni, 10 gün boyunca Konya-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattında hizmet verecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya geliş yıldönümü anısına oluşturulan Rumi Treni, 10 gün boyunca Konya-İstanbul arası yüksek hızlı tren hattında hizmet verecek.


Hazreti Mevlana ve Ailesinin Konya'ya Geliş Yıldönümü “Teşrif-i Konya” Etkinlikleri kapsamında Konya - İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferlerinde kullanılmak üzere Rumi Treni oluşturuldu. Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-5 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda etkinlikle kutlanan Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin yıl dönümü kapsamında oluşturulan “Gel Yeter Ki” temalı Rumi Treni, ilk seferinde İstanbul'dan Konya'ya çok sayıda akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci ve kültür insanından oluşan bir heyeti taşıyacak. Heyet, Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklere katılarak aynı trenle İstanbul'a dönecek.



Rumi Treni 10 gün boyunca hizmet verecek


Rumi Treni, 10 gün boyunca Konya - İstanbul seferlerine devam ederek vatandaşlara hizmet verecek. Bu kapsamda Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tarafından günlük 3 olan Konya - İstanbul seferleri 10 gün boyunca 4'e çıkarıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.