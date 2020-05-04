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Hazreti Mevlana Konya'ya gelişinin 792. yılında anıldı

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin yıl dönümü, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sınırlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Mevlana Türbesi’nde Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile gerçekleştirildi.

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin yıl dönümü, yeni tip korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl sınırlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uyularak Mevlana Türbesi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile gerçekleştirildi.


Hazreti Mevlana ve ailesi, Konya'ya gelişlerinin 792. yılında Mevlana Türbesi'nde düzenlenen törenle anıldı. Her yıl temsili karşılama ve çeşitli etkinliklerle kutlanan Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya geliş yıldönümü törenleri, bu yıl yeni tip korona virüs önlemleri nedeniyle sınırlı katılım ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşti. Programa; Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar ve Hazreti Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda daha sonra Gülbang duası ve okunan hatimlerin duası gerçekleştirildi.

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