Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenlerinde etkinlikler devam ediyor. Mevlana Kültür Merkezinde akşam düzenlenen programlar Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirildi.

“Selam Vakti” temasıyla düzenlenen anma törenlerinde gün içerisinde gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Mevlana Kültür Merkezinde programlar düzenlendi. Programda sema töreni öncesi konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Selam, barış ve esenlik denektir” şeklinde konuşarak, “Bu anlamda yüce dinimiz de barış ve esenlik dinidir. Selam vermek kardeşlik demektir, benden sana zarar gelmez demektir. Bizler, gittiğimiz her coğrafyada hiçbir din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin herkese selamı, yani barış ve huzuru götüren bir medeniyetin temsilcileriyiz. Maalesef bu çağ bize bazı geleneklerimizi unutturmuş durumda. Komşu ile iletişime kapalı evlerimizi, sanal alemde kaybolarak unuttuğumuz dünyamızı tekrar güzel kılmanın ilk adımlarından birisi de selamdır. Bu noktada Şeb-i Arus törenlerinin bu yılki temasının böylesine ihtiyaç duyduğumuz önemli bir konuya, 'selam'a ayrılmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Küresel dünyada bugün en temel insani hakların başında gelen yaşama hakkı dahi yok sayılmaktadır. Ne yazık ki bugün yerküremiz zulüm ve güvensizlik ağının pençesindedir. slam coğrafyası bugün kan ve gözyaşıyla anılmaktadır. İslam ümmetinin çocukları barut kokuları içinde büyümekte, öksüz ve yetim kalmaktalar” dedi.

Programda konuşan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da törenlerin hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından programlar ve sema töreni düzenlendi.