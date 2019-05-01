Hazreti Mevlana'nın Konya'ya gelişinin 791. yılı kutlanacak

Konya, Hazreti Mevlana ve ailesinin Konya'ya gelişlerinin 791. yıldönümünü çok sayıda etkinlikle kutlamaya hazırlanıyor.

Bundan tam 8 asır önce Hazreti Mevlana ve ailesinin gerçekleştirdiği kutlu yolculuğun son durağı olan Konya, Hak aşığı Hazreti Mevlana'nın şehre gelişinin 791. yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek Teşrif-i Konya törenleri kapsamında bu yıl ilk kez 3 Mayıs Cuma günü Rumi Özel Tren Seferi düzenleneceğini vurgulayarak, ney dinletisi ve Mesnevi sohbeti eşliğinde gerçekleşecek tren seferine; siyaset, sanat, spor ve akademi dünyasından önde gelen isimlerin katılacağını kaydetti.

Temsili karşılama töreni yapılacak

Düzenlenecek birçok etkinlikle Konya'nın dolu dolu birkaç gün geçireceğini ifade eden Başkan Altay, “3 Mayıs günü Hazreti Mevlana'nın 22. kuşaktan torunu Esin Çelebi ve ailesinin Karaman'dan Konya'ya gerçekleştireceği yürüyüş için Mevlana Meydanı'nda temsili karşılama töreni düzenlenecek. Daha sonra Şems-i Tebriz-i Türbesinden Mevlana Türbesine “Sevgi ve Kardeşlik Yürüyüşü” yapılacak ve Mevlana'nın sandukası başında 'Gülbang' duası okunacak. Aynı gün Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek sema gösterisi ve Vuslat isimli tiyatro oyununun ardından saat 21.00'de mistik müzikte dünya çapında üne sahip üç kardeşten oluşan Filistinli Le Trio Joubran grubunun konseri olacak” dedi.

Sufisin Sinema Günleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilki geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Sufi Sinema Günleri'nin (Sufisin) bu yıl da Teşrif-i Konya Etkinlikleri kapsamında 2-5 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda film gösterimi, panel ve söyleşi ile ebru, seramik, resim sergileri, Sokakta Sanat ve atölye çalışmaları gibi etkinliklerin yer alacağını ifade etti. Başkan Altay, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Konya'nın TRT Radyo Günleri etkinliklerine de ev sahipliğini yapacağını belirterek, gerçekleştirilecek bütün programlara sanatseverleri davet etti.