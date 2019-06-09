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Helikopterden düşen şehit astsubayın cenazesi memleketine uğurlandı

Niğde’nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı arama/kurtarma çalışmaları sırasında dün helikopterden düşerek şehit olan Konya 3.

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı arama/kurtarma çalışmaları sırasında dün helikopterden düşerek şehit olan Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135 Filo personeli Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya'nın cenazesi düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir'e uğurlandı.


Şehit Hava Teknik Astsubay Üstçavuş Uğur Görkem Harmankaya için görev yaptığı Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, askeri ve mülki erkan katıldı. Törende, saygı duruşunda bulunulduktan sonra şehidin öz geçmişi okundu. Dua edilmesinin ardından şehit Harmankaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında uçağa taşındı. Harmankaya'nın naaşı defnedilmek üzere memleketi İzmir'e uğurlandı.

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