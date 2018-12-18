Hindistan Büyükelçisinden Büyükşehir'e ziyaret

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek Başkan Vekili Mithat Büyükalim ile görüştü.

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Konya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mithat Büyükalim, Büyükelçiye Konya hakkında bilgiler verdi. Konya ile Hindistan arasındaki ilişkileri ilerletmek istediklerini kaydeden Büyükalim, “Özellikle ticari ilişkilerimiz daha fazla gelişirse bu durum hem Türkiye'ye hem de Hindistan'a ciddi şekilde katkı sağlar. Hindistan'la Konya'nın ticari anlamda çok ortak yönü var” dedi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya da, Türkiye'de görev yapmanın kendisi için çok ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, iki ülkenin de çok eski bir medeniyete sahip olduğunu vurguladı. Konya ile Hindistan arasında temel bağlar olduğunun altını çizen Bhattacharyya, “İlki Hazreti Mevlana. Bu iki unsur aracılığıyla bağlarımızı geliştirebiliriz. Çünkü insanlar birbirlerinin kalplerine dokundukları; fikirlerini, ideolojilerini paylaştıkları zaman etkileşim ve iletişim kolaylaşır. İkinci olarak Hindistan ile Konya arasındaki mevcut olan ticaret akışını daha da ileri boyuta taşımak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Ziyaretin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büyükalim, Büyükelçi Bhattacharyya'ya Mesnevi hediye etti.