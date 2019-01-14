Hırsızlık için girdikleri evden kaçmak isterken polise yakalandılar

Konya'da bir apartman dairesinin camından içeriye hırsızlık için girdiği iddia edilen 2 şahıs, polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmak istediği sırada yakalandı. Şüphelilerin kullandığı kamyonet içerisinde ise gözcülük yapan bir kadının olduğu ortaya çıktı.

Olay, gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Yeşil Bayır Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde uzun süre tur atarak bir apartmanın bahçe önüne gelen 42 CGZ 94 plakalı kamyonetten şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Bu sırada 2 şahsın birinci katta bulunan daireye girdiğini tespit eden ekipler, çember yöntemiyle alanı daraltarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden şüpheliler Halil Ç. ile Osman S. girdikleri camdan kaçmak istedikleri sırada yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin olay yerine geldikleri araçta inceleme yapan ekipler, araç içerisinde gözcülük yaptığı iddia edilen şüphelilerden Halil Ç.'nin karısı R.Ç.'yi buldu. Zanlılardan Osman S.'nin 5 farklı hırsızlık olayından, Halil Ç.'nin 2 ayrı hırsızlıktan, karısı R.Ç.'nin de 3 ayrı hırsızlıktan kaydının olduğu öğrenildi. 3 şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Osman S. ve Halil Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, R.Ç. serbest kaldı.