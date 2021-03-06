Hırsızlık şüphelileri 150 farklı malzemeyle yakalandı

Konya'da 14 değişik adresten hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli, 150 farklı malzemeyle yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ev ve bağ evinden meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışma sonucu şüphelilerin hırsızlık mallarını Yenişehir Mahallesindeki bir depoda sakladığı bilgisine ulaştı. Belirlenen depo 4 gün boyunca izlemeye alındı. Fiziki takibin sonucunda şüphelilerin kendilerine ait olmayan ve kilidini değiştirdikleri bu yeri depo olarak kullanıp, malzemeleri de burada sakladıkları belirlendi. Operasyon için harekete geçen polis, çalıntı malzemelerle birlikte şüpheliler Erkan İ., Murat İ., Abdil İ., Murat K. ve Kadir Ö'yü yakalayarak gözaltına aldı.

14 değişik adresten hırsızlık olayını aydınlatan polis, depoya girdiğinde de büyük şaşkınlık yaşadı. Depoda buzdolabı, çamaşır makinesi, inşaat malzemeleri, elektrikli ev aletleri, mutfak eşyaları, televizyon, halı, bahçe aletleri gibi 150 farklı malzeme bulan polis, saatlerce süren tasnif sonucu malzemeleri sahiplerine teslim etti. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği belirtildi.