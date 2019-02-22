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Hırsızlık şüphelileri devriye atan jandarmaya yakalandı

Konya’da devriye atan jandarma ekiplerinden kaçan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Konya'da devriye atan jandarma ekiplerinden kaçan 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sarayönü ilçesi Başhüyük Mahallesinde iki gün önce Önleyici Hizmet Devriyesi esnasında Atkafası mevkisinde elinde beyaz torba olan 3 şahıs jandarma ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Takip edilen Çetin Ç. (39), Mustafa A. (37) ve Burak K. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların elinde bulunan torba içerisinde ayarlı anahtar, yan keski pense, demir kesme makinesi, iki adet levye, kerpeten gibi malzemeler bulundu. Şahısların yakalandığı bölgede yapılan araştırmada, Veysel Ü.'ye ait sulama trafosu enerji nakil hattının demir makas ile kesildiği, kablolarda enerji olması nedeniyle yerinden çıkartılamadığı tespit edildi.


Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Konya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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