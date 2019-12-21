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H?rs?zl?k ??phelileri kamyonun yanmayan lambas?ndan yakaland?

Konya’da, bir t?rbe ve camilerin ?ad?rvanlar?nda bulunan kur?un levhalar? ?alan 3 ??pheli, ?ald?klar? malzemeleri ta??d?klar? kamyonun yanmayan lambas?ndan yola ??kan polis ekiplerince yakaland?.

Konya'da, bir t?rbe ve camilerin ?ad?rvanlar?nda bulunan kur?un levhalar? ?alan 3 ??pheli, ?ald?klar? malzemeleri ta??d?klar? kamyonun yanmayan lambas?ndan yola ??kan polis ekiplerince yakaland?.


Olay, ge?ti?imiz g?nlerde merkez Meram ve Karatay il?elerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye g?re, Karatay il?esinde bulunan ve bir s?re ?nce restorasyonu yap?lan Bedrettin G?herta? T?rbesi ve iki il?ede farkl? camilerin ?ad?rvanlar?n?n ?st?nde bulunan kur?un levhalar?n s?k?lmesi ?zerine Asayi? ?ube M?d?rl??? H?rs?zl?k B?ro Amirli?i ekipleri ??phelileri yakalamak i?in ?al??ma ba?latt?. Yap?lan ?al??ma do?rultusunda farkl? adreslerde bulunan g?venlik kameralar?n? izleyen polis ekipleri, h?rs?zl?k olaylar?n?n meydana geldi?i adreslerde sol arka lambas? yanmayan bir kamyonet tespit etti. ?ehir merkezindeki yakla??k 258 benzer arac? tarayan polis, ??phelilerin kulland??? kamyoneti belirledi. Yap?lan ?al??mayla belirlenen ??phelilerin Horozluhan Mahallesi'nde bulunan i? yerine bask?n yapan ekipler, hurdac?l?k yapan ve 3 su? kayd? bulunan A.K. (30) ile yan?nda ?al??an ?.E. (25) ve V.E.M'yi yakalad?. ?? yerinde inceleme yapan H?rs?zl?k B?ro Amirli?i ekipleri piyasa de?eri 30 bin lira olan ?ad?rvanlardan s?k?len kur?un levhalar? buldu. G?zalt?na al?nan ??pheliler ifadeleri al?nmak ?zere emniyete g?t?r?ld?. Hurdac?l?k yapan A.K.'nin gece saatlerinde camilerden ?ald?klar? kur?un levhalar? sabah i? yerinde satt??? ?ne s?r?ld?.

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