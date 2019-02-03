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Hırsızlık şüphelilerine jandarmadan suçüstü

Konya’nın Kulu ilçesinde bir depoya giren hırsızlık zanlıları jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir depoya giren hırsızlık zanlıları jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.


Olay, Kulu ilçesi Ömeranlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aynı mahallede meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelileri olarak jandarma ekipleri İ.K. (18), F.D. (17) ve D.K.'yı (16) takibe aldı. Şüphelilerin bir gıda toptancısının deposuna girdiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, 3 şüpheliyi girdikleri depoda suçüstü yakaladı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Daha önceden de hırsızlık suçundan kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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