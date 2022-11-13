Hırsızlık yaptıkları evi mesken tutan şüpheliler yakalandı

Konya'nın Kulu ilçesinde gurbetçiye ait müstakil eve hırsızlık için giren ve bir süre evde kalan 2 şüpheli, ev sahibinin fark etmesi üzerine çağrılan polisler tarafından yakalandı. Mahkemeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Alpaslan Mahallesi'nde ikamet eden gurbetçi İsmail A., yakınının cenazesi için memleketine gelerek evine gitti. Bu sırada odaların dağınık olduğunu fark eden ev sahibi İsmail A., içeride 2 şüphelinin olduğunu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Evde bulunan ve bir süredir burada kaldıkları belirlenen şüphelilerden R.Ö. ile Y.U., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekiplerinin evde yaptığı inceleme sonrası evde bulunan 2 adet televizyon, ziynet eşyaları, 1 adet cep telefonu, bir adet av tüfeğinin şüpheliler tarafından çalındığı ve satıldığı belirlendi. Çalınan malzemelerin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Öte yandan, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.