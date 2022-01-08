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Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda “İnovatif Gençlik” konferansı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu’nda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak "İnovatif Gençlik" konferansı düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak "İnovatif Gençlik" konferansı düzenlendi.


Huğlu MYO'da düzenlenen konferansın açılışında kürsüye gelen, programa moderatörlük de yapan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, okulda eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel etkinliklere de ağırlık vermeye devam ettiklerini belirtti. Konferansta, Nanoteknoloji ve İleri Malzemeler, Eğitimde Yapay Zeka konularında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Gözde Koygun, sunumunda, nanoteknoloji ve yapay zekanın önemine dikkat çekti, öğrencilerin yönelttiği soruları cevaplandırdı. Konferansa Selçuk Üniversitesi (SÜ) Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Meltem Ercan Özler ile Sosyolog Uzman Burçin Tozoğlu da konuşmacı olarak katıldı.

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