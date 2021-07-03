Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet coşkusu

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nde bulunan Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'ndan bu yıl toplam 162 öğrenci mezun oldu.

Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda 2020-2021 öğretim yılının sona ermesinin ardından mezuniyet töreni düzenlendi. Bu yıl 26. dönem mezunlarını veren okulun bahçesinde gerçekleştirilen törende öğrenciler mezun olmanın sevincini yaşadı. Diplomalarını alan öğrenciler keplerine havaya attı. Mezuniyet töreninde konuşan Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, 2020-2021 yılı öğretim yılının geride kalmasıyla buruk bir mutluluk yaşadıklarını dile getirerek, “Çünkü yalnızca ülkemizi değil, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının gölgesinde evlatlarımızı uğurluyoruz. Yüksekokulumuzdan çok farklı anı ve duygularla ayrıldığınızdan eminim. Huğlu Meslek Yüksekokulunun tüm akademik ve idari personeli adına sizleri tekrar kutluyor, sevincinizi paylaşıyoruz” sözlerine yer verdi.

Huğlu Meslek Yüksekokulu, silah sanayi teknikerliği, makine, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık bilgi sistemi teknikerliği ve bilgi güvenliği teknolojileri gibi 5 farklı programda öğrencilere eğitim imkanı sunuyor.