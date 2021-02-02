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Huğlu Meslek Yüksekokulu'nun projelerine MEVKA'dan destek

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki, Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanıp başvurusu yapılan iki projeye Mevlana Kalkınma Ajansı’ndan (MEVKA) çifte destek geldiği bildirildi.

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki, Selçuk Üniversitesi Huğlu Meslek Yüksekokulu tarafından hazırlanıp başvurusu yapılan iki projeye Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan (MEVKA) çifte destek geldiği bildirildi.


Yüksekokul tarafından 2020 yılı teknik destek programı kapsamında yürütücülüğü yapılan ‘Uluslararası Atıcılık Trap-Skeep Spor Müsabakaları Merkezi Ön Fizibilite' projesi MEVKA tarafından kabul edildiği belirtildi. Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Projemiz Türk turizmine, Selçuk Üniversitemize ve Huğlu'ya hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.


Huğlu Meslek Yüksekokulu'nun imalat sanayinde nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi kapsamında yürütücülüğünü yaptığı ‘Savunma Sanayi Kalite Kontrol Elemanı Mesleki Eğitim Projesi'nin de MEVKA tarafından desteklenmeye layık görüldüğü kaydedildi.

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