Huğlu MYO'da afet farkındalık eğitimi

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Huğlu Meslek Yüksekokulu'nda iş sağlığı ve güvenliği programında öğrenim gören öğrencilere yönelik olarak afet farkındalık ve gönüllülük eğitimi verildi.

İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası çerçevesinde, Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı tarafından verilen eğitime katılan öğrencilere öncelikli olarak doğal, insan kaynaklı ve teknolojik afetlerin neler olduğu anlatıldı. Eğitimde, öğrencilere afetler öncesinde, afet esnasında ve sonrasında neler yapmaları ve nasıl bir davranış sergilemeleri gerektiği konularında bilgiler aktarıldı. Öğrencilere temel afet eğitiminin verilmesinden sonra AFAD Başkanlığı eğitimcileri tarafından AFAD gönüllülük sistemi de tanıtıldı. Bu çerçevede, yüksekokulda öğrenim gören gönüllü AFAD sistemine kayıtlı öğrencilerin önderliğinde afetlere ilişkin farkındalığın artırılması için okulda ve yerleşim merkezinde faaliyetler yürütebilecek bir gönüllü AFAD Kulübü de kuruldu. Verilen eğitim ve yapılan sunumların ardından yüksekokulda öğrencilerin katıldığı bir deprem tatbikatı ve tahliye faaliyeti de gerçekleştirildi.

Huğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Erkan Akgöz, iş sağlığı ve güvenliği programı öğrencilerine yönelik tek bir haftaya sığmayacak birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini belirtti. Doç. Dr. Akgöz, eğitim ve sonrasında düzenlenen tatbikatın ardından AFAD eğitimcilerine birer teşekkür belgesi takdim etti.