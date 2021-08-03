Hurdalıkta otobüs alev alev yandı

Konya'da sanayide hurdalıktaki bir otobüs alev alev yandı. Oksijen kaynağı ile otobüste parçalama yapıldığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 12.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesi 10580 Sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki boş alanda hurdaya ayrılmış otobüslerin oksijen kaynağı ile parçalanması esnasında bir otobüste yangın başladı. Yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada çevredekiler kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalıştı ancak çabalar yetersiz kaldı. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen otobüse müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önemli aldı. Kısa sürede büyüyen alevler yangın çıkan hurda otobüsün yanında bulunan midibüse sıçradı. Kontrol altına alınan yangın yaklaşık 20 dakikalık bir çalışmanın ardından söndürüldü.